La Fiorentina insiste per Pellegrino, Sportmediaset: "Intesa vicina"

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Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Mateo Pellegrino resta uno dei principali obiettivi della Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. Il club viola avrebbe intensificato i contatti con il Parma nelle ultime ore, con la trattativa che starebbe entrando in una fase sempre più concreta. L'emittente riferisce che l'intesa tra le due società sarebbe vicina, anche se al momento non è stata ancora raggiunta e restano da definire alcuni aspetti dell'operazione.

La situazione per Pellegrino

La dirigenza gigliata continua a lavorare per trovare la formula giusta e ridurre le distanze con il Parma, nella speranza di arrivare a un accordo nelle prossime ore o nei prossimi giorni. La Fiorentina, infatti, considera l'attaccante argentino il profilo più adatto a rimpiazzare eventualmente Kean, e sta insistendo per provare a chiudere positivamente la trattativa. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per capire se l'operazione riuscirà a concretizzarsi oppure se sarà necessario proseguire i colloqui prima di arrivare a un accordo.