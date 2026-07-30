CSC Flash, la formula di Valdepenas. E ora occhio a Sancho
Nuovo appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di calciomercato a cura della redazione di FirenzeViola.it.
Valdepenas nuovo tesserato viola
Lo spagnolo arriva a titolo definitivo per 8 milioni, il Real manterrà il 50% sulla rivendita più la recompra. La Fiorentina inserirà una clausola rescissoria da 60 milioni.
Occhio alla situazione di Kean
Il centravanti è tornato a lavorare in gruppo: il Como aspetta garanzie sulla sua tenuta fisica per concretizzare un’offerta ai viola. Se parte Kean, la Viola punta su Pellegrino del Parma.
Sogno Mastantuono. Occhio a Sancho
Il Real Madrid preferirebbe trattenere Mastantuono in Europa. Sfuma così la pista River Plate, mentre restano alla finestra Fiorentina e Roma, tra le altre. Occhio sempre a Sancho che è un’opzione a parametro zero.
Moreno al Venezia: le cifre
Per l’argentino in laguna: 500 mila euro di prestito oneroso più 5,5 milioni di obbligo condizionato alla sua prima presenza col Venezia nel 2027. La Fiorentina manterrà il 50% sulla futura rivendita.
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