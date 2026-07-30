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CSC Flash, la formula di Valdepenas. E ora occhio a Sancho

CSC Flash, la formula di Valdepenas. E ora occhio a SanchoFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:45Primo Piano
di Niccolò Santi

Nuovo appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di calciomercato a cura della redazione di FirenzeViola.it.

Valdepenas nuovo tesserato viola

Lo spagnolo arriva a titolo definitivo per 8 milioni, il Real manterrà il 50% sulla rivendita più la recompra. La Fiorentina inserirà una clausola rescissoria da 60 milioni.

Occhio alla situazione di Kean

Il centravanti è tornato a lavorare in gruppo: il Como aspetta garanzie sulla sua tenuta fisica per concretizzare un’offerta ai viola. Se parte Kean, la Viola punta su Pellegrino del Parma.

Sogno Mastantuono. Occhio a Sancho

Il Real Madrid preferirebbe trattenere Mastantuono in Europa. Sfuma così la pista River Plate, mentre restano alla finestra Fiorentina e Roma, tra le altre. Occhio sempre a Sancho che è un’opzione a parametro zero.

Moreno al Venezia: le cifre

Per l’argentino in laguna: 500 mila euro di prestito oneroso più 5,5 milioni di obbligo condizionato alla sua prima presenza col Venezia nel 2027. La Fiorentina manterrà il 50% sulla futura rivendita.

CHI SI COMPRA? FLASH: “LA FORMULA DI VALDEPENAS. OCCHIO A SANCHO”