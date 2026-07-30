La Viola insiste per Sancho, TMW: "Attesa una risposta a breve"

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Fabio Paratici punta a mettere a segno un acquisto di alto profilo. Nelle ultime ore è emersa una proposta, al momento soltanto verbale, per Jadon Sancho. L'attaccante inglese è svincolato dopo l'esperienza al Manchester United e i prestiti con Borussia Dortmund, Chelsea e Aston Villa. Il nodo principale riguarda l'ingaggio. Sancho percepiva infatti circa 10 milioni di euro netti a stagione ai Red Devils, ma per ridurre il peso dello stipendio si starebbe pensando a un contratto triennale. A 26 anni, l'inglese rappresenterebbe un investimento importante e, in caso di rilancio, potrebbe trasformarsi anche in una significativa plusvalenza.

Risposta attesa entro breve

Come riporta TuttoMercatoWeb.com una decisione sul suo futuro è attesa a breve, dopo che nella scorsa stagione aveva tenuto in sospeso la Roma per diverso tempo prima di scegliere di restare in Premier League. Sull'esterno offensivo c'è anche l'interesse del Borussia Dortmund, club che lo aveva ceduto al Manchester United per oltre 100 milioni di euro e con cui è tornato a disputare una finale di Champions League, pur senza essere protagonista come nelle sue stagioni migliori. Restano inoltre alla finestra l'Al Rayyan e il Besiktas, mentre in questo periodo Sancho si sta allenando presso le strutture del Flixton FC.