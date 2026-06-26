Calciomercato L'arrivo di Viery spinge fuori uno tra Pongracic e Comuzzo? Riflessioni sui centrali della Fiorentina

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Ecco la strategia sul mercato della Fiorentina in difesa

Viery Fernandes Santos Lopes, conosciuto semplicemente come Viery, è il primo colpo del mercato viola. Blitz sudamericano, 15 milioni + 2 di bonus al Gremio per assicurarsi il centrale classe 2002. Per cifre, modalità, età e concorrenza battuta, Viery viene a Firenze per fare il titolare nel futuro prossimo, anche già da subito se in ritiro darà le risposte giuste a Fabio Grosso. Di qui l'interrogativo: con Pietro Comuzzo, Marin Pongracic, Luca Ranieri e due rientri dai prestiti come Nicolas Valentini e Mati Moreno, che fare?

Dubbi sugli altri

Sei centrali per due posti (perché Grosso vorrà impostare a quattro in difesa) sembrano troppi. L'arrivo di Viery rappresenta un'occasione di mercato, non un'esigenza visto che la rosa-groviera della Fiorentina presenta buchi in altri reparti (sugli esterni soprattutto). Quindi, l'acquisto di un centrale chiama l'uscita di qualcuno. Comuzzo, Pongracic e Ranieri si sono alternati nella scorsa stagione nella linea a quattro(a fine anno i titolari erano gli ultimi due). L'ex capitano, Ranieri, sembra poter rimanere. Gli altri due, entrambi destri (a differenza di Ranieri e Viery) a questo punto non sono così sicuri della permanenza. Per motivi diversi: nella conferenza stampa della scorsa settimana Fabio Paratici ha lasciato intendere come Comuzzo necessiti di un'evoluzione di carriere (e quindi forse un prestito?), sul centrale croato invece, diventato titolare con la Croazia del ct Dalic, potrebbero posarsi i fari grazie alla vetrina Mondiale. In questo momento è quindi probabile che uno di due sia di troppo e quindi, ma questo vale in pratica per tutta la rosa viola, vendibile.

Chi andrà via

Chi ha il futuro pressoché scritto è Nicolas Valentini: uno degli acquisti più inspiegabili degli ultimi anni, per tempistiche e utilizzo (arrivato a gennaio 2025, ha fatto due panchine a Firenze per poi essere girato per due volte in prestito al Verona). L'argentino classe 2001 partirà di nuovo, la speranza, per lui soprattutto, è che sia un addio definitivo. Stessa situazione per Matias Moreno: lui qualche partita in viola l'ha fatta, ma dopo una stagione da protagonista in Liga col Levante, il classe 2003 ha guadagnato lo status di potenziale titolare a un buon livello.