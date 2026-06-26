FirenzeViola La Fiorentina compra un'eccellenza del Brasile: ecco il dato che fa ben sperare i viola

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La Fiorentina ha definito l'acquisto di Viery dal Gremio, assicurandosi uno dei giovani prospetti più interessanti del calcio brasiliano. La società viola è riuscita a superare la concorrenza di altri club grazie a un'offerta da 15 milioni di euro, a cui si aggiungono 2 milioni di bonus legati a determinati obiettivi, convincendo così il Gremio a dare il via libera alla cessione.

Lo studio del Cies

Il talento brasiliano gode di grande considerazione anche a livello internazionale. Secondo l'osservatorio calcistico CIES, infatti, Viery occupa il sesto posto nella classifica dei migliori calciatori Under 23 del campionato brasiliano, un riconoscimento che conferma le sue qualità e il suo enorme potenziale di crescita. Il Gremio aveva cercato di blindare il giocatore inserendo nel suo contratto una clausola rescissoria da 50 milioni di euro valida per i trasferimenti all'estero. Una tutela che, però, non è bastata a trattenerlo: le difficoltà economiche del club brasiliano hanno infatti spinto la società a prendere in considerazione l'offerta della Fiorentina, consentendo così la chiusura dell'operazione.