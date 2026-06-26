Viery-Fiorentina, il giocatore sarà a Firenze all'inizio della prossima settimana

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La Fiorentina è pronta ad accogliere Viery. Il difensore brasiliano classe 2005, in arrivo dal Gremio, è ormai a un passo dal trasferimento in viola: come riportato da Tuttomercatoweb.com, i due club hanno già completato lo scambio dei documenti.Il giocatore è atteso a Firenze all'inizio della prossima settimana per sostenere le visite mediche e firmare un contratto quinquennale, con scadenza fissata a giugno 2031. Un'operazione chiusa con decisione dalla Fiorentina, che ha anticipato la concorrenza di diversi club, tra cui anche la Juventus.