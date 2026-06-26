Franchi, la sindaca Funaro: "Abbiamo superato il momento più difficile"

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A metà del suo percorso amministrativo, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha fatto il punto sui primi due anni di mandato nel corso di un intervento alla Festa del Pd del Galluzzo. Nell'occasione, ai microfoni de la Nazione ha ripercorso i principali obiettivi raggiunti dalla sua amministrazione, affrontando anche i temi ancora aperti e guardando alle prospettive future.

Nel corso dell'incontro si è soffermata anche sul tema della sicurezza, indicandolo come l'aspetto che le lascia maggiore amarezza: «Mi sento impotente, mettiamo sempre più agenti della Municipale ma il Governo non supera gli steccati ideologici». Infine uno sguardo ai lavori dello stadio Franchi, sui quali si è detta fiduciosa: «C'è stato un momento davvero difficile, ma devo dire che ora siamo riusciti a trovare la strada. Ma aspetto curva e Maratona già finite per tirare un sospiro di sollievo. Siamo nei tempi, se i lavori continuano così ce la facciamo».