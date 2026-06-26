Calciomercato Le cifre e il contratto di Viery, talento brasiliano tra i più pagati della storia

vedi letture

La Fiorentina aveva offerto 12 milioni per Viery, ma il Gremio chiedeva 20 milioni. Le parti si sono trovate a metà strada

La Fiorentina è a un passo dalla chiusura dell’operazione Viery. La dirigenza viola prospetterà un contratto di cinque al difensore ventunenne, costato 15 milioni più 2 di bonus. Si tratta della terza operazione più onerosa della storia brasiliana per un difensore: più costosi di lui solo Vitor Reis, dal Palmeiras al Manchester City per 35 milioni di euro, e Lucas Beraldo, dal San Paolo al PSG per 30 milioni. Il che vale come una garanzia sulle qualità di Viery.

Dalla prima offerta all'accordo

La Fiorentina era a lungo sulle tracce del centrale mancino del Gremio, a cui tramite intermediari aveva offerto in un primo momento 12 milioni di euro rispediti al mittente. La richiesta iniziale era di 20 milioni, anche perché il contratto di Viery prevedeva una clausola rescissoria da addirittura 50 milioni, ma alla fine le parti si sono trovate a metà strada. Il club sudamericano aveva bisogno di incassare per far fronte alle difficoltà economiche: da qui l'accelerata.

I numeri di Viery al Gremio

Viery - 1,87 m per 85 kg - è un centrale duttile e di qualità. Ha già totalizzato 2282 minuti tra tutte le competizioni e segnato 2 gol. Finora è stato un punto fermo e un vanto della retroguardia del Gremio, dove ha trovato continuità a inizio stagione (gennaio). Da quel momento in poi è diventato un titolare fisso, giocando pure la Copa Sudamericana. Su di lui c’era anche la Juventus. Adesso è pronto per firmare con la Fiorentina che si è assicurata un talento vero.