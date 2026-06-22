RFV Di Gennaro sicuro: "Ho parlato con Grosso: è super carico. Koleosho perfetto per lui"

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Intervenuto oggi a Radio FirenzeViola, durante la puntata odierna di Garrisca al Vento, l'ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato dei principali temi di attualità di casa Fiorentina, a cominciare dal nome di Luca Koleosho sul mercato: "Koleosho è molto forte. Ho anche parlato con Fabio Grosso, sono stato con lui 20' al telefono: ha una voglia matta di far bene e una bella idea di calcio per la Fiorentina. Koleosho per lui sarebbe un giocatore ideale. E' uno che ha esperienza internazionale e quando ti punta cerca sempre di saltare l'uomo".

Cosa ci dobbiamo aspettare dal calcio di Grosso?

"Non mi preoccuperei degli esoneri, fanno parte del percorso di ogni allenatore. La cosa fondamentale è che sia messo al centro delle scelte. La società deve cercare di accontentare Grosso in tutte le sue richieste. L'importante è che rimanga Kean, a patto che lui torni a fare il giocatore esaltante di due anni fa".

Intanto il centenario si avvicina con il caso Antognoni...

"Ho messaggiato un po' con Giancarlo in questi giorni e sto provando a convincerlo per partecipare al centenario. Non esiste una festa senza di lui. Io ci sarò, sono stato invitato: vedrò di conciliare la festa con i miei impegni con Dazn".