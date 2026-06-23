RFV Mareggini: "Filippi un'eccellenza. De Gea un lusso, non si mette in discussione"

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Gianmatteo Mareggini, ex portiere cresciuto nel vivaio della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" per commentare l'attualità di casa viola, iniziando da una valutazione su De Gea e dal nuovo preparatore dei portieri: "Filippi è un'eccellenza, la sua carriera parla per lui così come i portieri che ha allenato, hanno avuto tutti i benefici. Un portiere non finisce mai di imparare, sono convinto che Filippi saprà toccare i tasti giusti".

Ci raccontano che Filippi è maniacale nel lavoro sui portieri.

"Bisogna ripartire dalla tecnica, dal lavoro di ripetizioni dei gesti tecnici. Oggi vedo allenatori che puntano talmente tanto su questa ripartenza dal basso che oggi i portieri non hanno tempo di allenare i propri fondamentali".

Confermerebbe De Gea?

"Io ho sempre detto di essere uno degli estremi difensori di De Gea: è un lusso per la Fiorentina. Non si mette in discussione, si ringrazia solo di averlo. Tre milioni di ingaggio ora sono un problema per un top player? Allora facciamo le proporzioni e vediamo quanto prendono altri giocatori che non rendono come De Gea. Quest'anno ha fatto meno, ma rispetto all'anno scorso in cui è stato fenomenale. E anche in questa stagione è stato decisivo per la salvezza".

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