RFV Sabatino Durante: "Baroni giocatore di qualità ma va accompagnato"

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Sabatino Durante, intermediario di mercato esperto di Sudamerica, ha parlato a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola di Giovanni Baroni e Tomas Aranda: “Li conosco da tempo, sono entrambi giocatori di qualità. Naturalmente vanno aspettati se li porti in un campionato un po’ particolare come il nostro. Noi giochiamo un calcio più complicato, posizionale, tattico. È difficile da masticare subito. Aranda è un centrocampista rapido, che spesso si sposta sulla fascia”.

Consiglierà qualche giocatore alla Fiorentina?

“Vediamo, c’è sempre un discorso di qualità-prezzo. Il problema è che molte volte le squadre sudamericane mandano uno scout a vedere un torneo tre giorni e pensano di aver capito come funziona il mercato sudamericano. Soprattutto i nostri, ma dipende soprattutto da un fatto economico”.

Che giocatore è Alexandro del Lille?

“Il Lille è una società molto presente in Sudamerica e soprattutto in Brasile. Alexandro è un buon giocatore, bisogna accompagnarlo e capire perché non gioca. C’è anche chi non scende in campo perché l’allenatore non lo vede. Ma bisogna avere pure il coraggio di dire che l’allenatore sta sbagliando. I direttori sportivi dovrebbero avere più potere”.

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