RFV Cobianchi vota per Baroni: "Talento vero, ricorda Pastore. Silvetti? Vi spiego"

vedi letture

Il giornalista di Mola Tv ed esperto di calcio argentino Giacomo Cobianchi è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la puntata odierna di "Garrisca al Vento", per parlare di Lucas Beltran e di altri nomi argentini che in questo momento tengono banco in casa Fiorentina:

La meraviglierebbe se Beltran rifiutasse definitivamente il ritorno al River?

"Il River Plate da tempo sta portando avanti la politica del rientro di alcuni suoi ex giocatori arrivati ad un punto maturo della carriera. Lo ha fatto con Quarta, con Montiel e con Cunha e ha provato a farlo anche con Simeone. Il rischio è che magari tornando in Argentina in qualche modo si finisca di parlare di lui, in un certo qual modo sparisca".

In entrata si parla di Giovanni Baroni, classe 2009 del Talleres, e di Mateo Silvetti dell'Inter Miami. Sono due profili adeguati per la Fiorentina?

"Partiamo da Silvetti: un paio di anni fa si era parlato di lui anche in ottica Inter dopo un ottimo Mondiale Under-20 ma poi si è un po' perso. Poteva essere una buona opportunità qualche mese fa ma non so quanto possa essere probante il campionato da cui viene, anche se negli Stati Uniti ha fatto abbastanza bene".

E su Baroni?

"Qui parliamo di un giocatore molto interessante che in questo ultimo semestre è stato cresciuto molto da Carlos Tevez, che ha dimostrato di essere un ottimo allenatore per i giovani: è un elemento bravo nel dribbling e nello stretto e abbina questo ad una altezza importante, essendo alto quasi 1.90m. E' un giocatore che ricorda un elemento come Pastore".