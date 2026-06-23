RFV Giovanni Dolci: "Alla Fiorentina con Paratici è cambiato il vento. Filippi farà crescere De Gea"

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Il direttore sportivo Giovanni Dolci è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si Compra?" per dire la sua sulla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni sul tema legato al futuro di De Gea: "Il tifoso ovviamente lo vorrebbe tenere, soprattutto se messo a confronto con Mandas e Falcone. L'arrivo di Filippi, che è un fuoriclasse, servirà a far crescere molto lo stesso De Gea ma anche Martinelli. Mantenere però De Gea potrebbe essere una scelta importante"

Come valuta le mosse che sta portando avanti Paratici? "Fabio è una persona molto intelligente e preparata, è arrivato in punta di piedi, senza stravolgimeni ma con qualche adattamento. Conosce bene il mondo del calcio italiano e ha inserito determinate figure. Ha le competenze per creare un ambiente estremamente professionale. Ho parlato con un calciatore della prima squadra che mi ha detto come alla Fiorentina sia cambiato il vento. È vero che la Fiorentina aveva fatto due finali di Conference con Italiano ma a livello generale aveva costruito poco. Oggi il club partirà di rincorsa ma con il giusto tempo creerà basi solide".

Secondo lei c'è un tempo minimo per il raggiungimento di determinati livelli? "Non esiste un tempo minimo. Intanto è una rivoluzione silente. Paratici ha tenuto vicino a se Goretti che è un altro che è competente di calcio. Il consolidamento a determinati livelli avrà bisogno di tempo, ma Fabio sa dove mettere le mani. La Fiorentina per come ha finito la stagione anche dal punto di vista dirigenziale è andata oltre le aspettative":