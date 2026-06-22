RFV Sauro Fattori su Koleosho: "Non mi convince, a Firenze può venire a fare la riserva"

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L'ex calciatore ed allenatore della Fiorentina Sauro Fattori, opinionista di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Garrisca al Vento" ha così commentato l'attualità viola, a partire dai nomi di mercato: "Io su Koleosho ha tanti dubbi, ma non ho seguito sempre l'Under 21. Ho visto che al Paris Fc ha fatto la riserva di Ikoné, questo mi preoccupa. L'ho visto in Nazionale contro Lussemburgo e Grecia, ma non mi ha conquistato. Se viene qui a Firenze a fare la riserva bene, può crescere. Per intendersi, se c'è un Solomon e poi Koleosho va bene".

E su Fabio Grosso: "Io sono fiducioso, è un allenatore da valutare e con già tanta esperienza. Va aspettato e rispettato, ha già giocato in piazze complicate, su tutte Lione e Bari. E poi va accontentato. Se lui chiede Thorstvedt, che a me non piace, va preso".

Ascolta l'intervento completo di Sauro Fattori dal podcast