RFV Luca Cilli: "Grosso vorrebbe già essere al Viola Park. Mi aspetto una rivoluzione da Paratici"

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Luca Cilli, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio". Queste le sue dichiarazioni sul mercato della Fiorentina: "Ho incontrato Grosso in questi giorni a Pescara e dipendesse da lui sarebbe già al Viola Park, è carico e vuole prendere contatto con la realtà di Firenze. Trasmette la voglia di lavorare e di portare in alto la Fiorentina. È un tecnico con le idee chiare e con motivazioni altissime, se i giocatori avranno anche solo la metà della sua voglia le prospettive viola saranno importanti".

Ancora su Grosso e sull'avventura alla Fiorentina: "È consapevole che anche dal punto di vista della comunicazione Firenze comporta un salto importante di carriera. Grosso però è stimolato e non impaurito, perché è un tecnico che ama la pressione, anche se a primo impatto uno se pensa a Sassuolo pensa ad un club con meno pressioni. Fabio non è un ruffiano ma una persona schietta e leale. Credo e spero che con la città possa crearsi un bel binomio".

Sull'inizio del lavoro a Firenze di Paratici: "Ho sentito la sua conferenza stampa e ho sentito anche delle critiche su una conferenza da zero a zero. Per me invece è stato il manifesto di un manager che sa dove vuole arrivare, che non vende fumo e che vuole riportare la Fiorentina in alto. I viola con lui hanno svoltato, la Fiorentina non sarà più gestita come una famiglia ma come un club che è pronto a tornare ad alti livelli. A gennaio quando è arrivato io ho detto subito che era il colpo giusto da fare. La conduzione interna del club prima non era in linea con la realtà del club. Paratici rappresenta una garanzia, aggredirà il mercato e darà grande importanza finalmente allo scouting. Arriveranno giovani di qualità e poi ci sarà un rivoluzione importante all'interno dello spogliatioio per chiudere una pagina e aprirne un'altra".

Cosa si aspetta dal mercato viola? "Per le entrate le priorità sono gli esterni offensivi e centrocampisti con determinate caratteristiche. Sul fronte partenze sono tutti cedibili a determinate cifre, con alcuni che ovviamente possono partire più a cuor leggero di altri. Volpato e Thorstvedt sono due nomi che mi risultano interessino al club viola. Sulle partenze oltre a Comuzzo potrebbero lasciare anche Mandragora e Fabbian, anche se siamo ancora all'inizio del mercato".

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