FirenzeViola Cobolli Magnifico Messere: Firenze è pronta ad abbracciare il "suo" campione

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Il tennista, nato nel capoluogo toscano, sarà il protagonista della finale del Calcio Storico tra Rossi e Azzurri in programma domani alle 18

Firenze si prepara a vivere il giorno più atteso delle sue tradizioni e ad accompagnare in Piazza Santa Croce una figura dal forte legame con la città. Sarà infatti il tennista Flavio Cobolli il Magnifico Messere della finale del Calcio Storico Fiorentino in programma domani 24 giugno, giorno di San Giovanni, con calcio d’inizio fissato alle ore 18. Una scelta tutt’altro che casuale: Cobolli, reduce da una stagione che lo ha consacrato tra i protagonisti del tennis internazionale, è nato a Firenze e nonostante sia un romano a tutti gli effetti (è cresciuto nella Capitale e tifa Roma) mantiene un profondo legame con le proprie radici toscane. La madre, Francesca Neri, è originaria di Strada in Chianti e lo stesso giocatore porta tatuato sotto il collo un giglio fiorentino, simbolo della città.

Da Santa Croce a Wimbledon

L’investitura del tennista rappresenta uno dei momenti simbolici della giornata conclusiva delle celebrazioni di San Giovanni. Secondo quanto spiegato dal Comune di Firenze, Cobolli ha accolto con entusiasmo l’invito, riuscendo a incastrare la presenza alla finale con gli imminenti impegni a Wimbledon. Sul sabbione di Santa Croce andrà invece in scena la sfida che assegnerà il Palio 2026: i Rossi di Santa Maria Novella affronteranno gli Azzurri di Santa Croce dopo aver superato le rispettive semifinali. Come da tradizione, la partita sarà preceduta dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e dall’esibizione dei Bandierai degli Uffizi, nel cuore delle celebrazioni dedicate al patrono della città. La finale rappresenta il culmine del torneo che ogni anno richiama migliaia di spettatori e che si chiuderà poi in serata con i tradizionali Fochi di San Giovanni.