FirenzeViola Il mercato di Paratici e la cifra spesa in estate: come leggere il bilancio della Fiorentina

Quanto ha speso Paratici nel suo primo mercato estivo da quando è direttore sportivo della Fiorentina? È la domanda forse più stuzzicante valutando la rivoluzione fatta dal ds, purtroppo la risposta che il bilancio 2026 pubblicato ieri dal club può dare è solo parziale. Perché pur avendo indicato il costo del trasferimento dei vari calciatori, come per esempio i 26 milioni per Atta e Oulai o i 15 per Viery, ci sono diversi fattori che ancora devono essere calcolati.

Il bilancio "paga" l'ultimo anno di gestione Pradè

Spieghiamo intanto come in questo bilancio il club abbia scelto di mettere subito le spese derivate dalla gestione Pradè e in particolare dal mercato di un anno e mezzo fa accompagnato dai rinnovi importanti come quello di De Gea o per esempio Kean, che infatti hanno portato il "costo del personale" al massimo storico. Una strategia che Paratici ha cambiato abbassando sensibilmente il monte ingaggi dei calciatori tanto che a meno di clamorosi investimenti nei prossimi mesi, è facile pensare che questa voce nel prossimo bilancio sarà presumibilmente inferiore.

Ammortamenti e costo del mercato di Paratici

La questione cartellini invece è ancora più delicata: con l'ammortamento, il costo di ogni calciatore va ripartito anno per anno in base alla durata del contratto. Per questo ad oggi un calciatore come Atta alla Fiorentina è costato poco più di 5 milioni di euro, così come Oulai (vedi immagine in calce). In una valutazione di quanto spende la Fiorentina per questi calciatori va presa la cifra annuale, non quella complessiva. Per la stagione 2026/27, per esempio, si parla di un totale di 37 milioni sui 127 totali. Alla quale peraltro andranno aggiunti i bonus oltre alle commissioni degli agenti, cifre ancora non prevedibili. Infine la questione uscite, con alcuni prestiti con obblighi condizionati (come per esempio Mandragora che però ad oggi è segnato a titolo definitivo) che saranno messi a bilancio l'anno prossimo. Spendere ora per non spendere in futuro, insomma: così si legge la strategia di Commisso.