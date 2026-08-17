Calciomercato Rebus Gudmundsson: l’islandese non è più sicuro di andarsene. La situazione

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Nessuna offerta ufficiale per Gudmundsson: la Fiorentina medita di concedergli un'altra occasione. L'islandese piace a Grosso

Da partente sicuro a osservato speciale: Albert Gudmundsson vive un periodo di valutazione, per diversi motivi. Tanto per cominciare non è arrivata alcuna offerta concreta. E poi la preparazione estiva ha convinto Fabio Grosso che l’islandese può essere una risorsa, tanto che lo ha spesso impiegato nella trequarti dietro la punta in un 4-3-2-1 più o meno provvisorio. Dipenderà dalle dinamiche di mercato e dalle occasioni in giro per l’Europa.

Nessuna proposta concreta per Gud

Sta di fatto che Gudmundsson non ha ancora ricevuto proposte ufficiali. Solo qualche timido interessamento da Premier League e Ligue 1. Su tutti Bournemouth, Aston Villa e Marsiglia, nessuna delle quali ha mai spinto sull’acceleratore. Un po’ come in Serie A la Juventus, che una volta informata della richiesta della Fiorentina da 15-20 milioni di euro si è defilata puntando su altri obiettivi. Così come la pista Atalanta non è mai decollata.

Grosso primo estimatore dell'ex Genoa

In tutto questo il tecnico Grosso ha apprezzato impegno, costanza ed efficacia del giocatore, schierandolo quasi sistematicamente nelle sue formazioni. La prova di venerdì sera contro il Benevento ha confermato la crescita di Gudmundsson, che potrebbe non essere più un partente sicuro. Vedremo che cosa riserveranno gli sviluppi del calciomercato, ma i dirigenti viola non faranno le corse a cederlo, tanto più senza proposte adeguate.