RFV Cristian Llama: "Troppe pressioni per Mastantuono? Giocava al Monumental a 16 anni, è abituato"

Cristian Llama, ex Fiorentina, a Firenze per sei mesi nella stagione 2012-13, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare del suo connazionale adesso in viola, Franco Mastantuono: "Per me è già uno dei più forti in circolazione anche se ha 19 anni. Deve adattarsi al calcio italiano e a una piazza esigente come quella di Firenze. Però ha tutto per far bene. In Argentina può fare bene, il paragone con Messi non può reggere per nessuno, quello che ha fatto Leo per vent'anni non ha il minimo senso e quindi non si dovrà cercare uno come lui perché è impossibile, ma sarà interessante vedere altri talenti con l'Albiceleste perché ce ne sono tanti. A me piace tantissimo vedere questa Nazionale, ci son diversi giocatori molto forti.

Per tornare a Mastantuono, sicuramente ha un cerchio di familiari e amici che lo aiuta e lo tutela, è abituato alle pressioni perché a sedici anni giocava al Monumental davanti a 80mila persone quindi non credo possa essere spaventato dal contesto di Firenze, anche perché prima è passato dal Real Madrid".

Su Mateo Pellegrino invece: "Firenze è una piazza esigente, ma Pellegrino è comunque abituato al contesto italiano. Anche lui è un ragazzo in gamba, che vuole crescere e migliorare. Noi argentini siamo così, non vogliamo mai smettere di imparare".

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