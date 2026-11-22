FirenzeViola Corsa contro il tempo per Njie. Dall'infortunio al provino: ecco cosa aspettarsi

Njie verso il recupero dal problema muscolare accusato con la Svezia: oggi la scelta finale sulla sua gestione domani a Monza

Tra i dubbi atavici di domani c’è Alieu Njie. Sull’attaccante andrà presa una decisione entro breve, anche perché la squadra dovrà mettersi in viaggio per Monza dove giocherà la sua dodicesima partita di quest’anno in Serie A. La sensazione è che l’ex Torino, rientrato dalla Nazionale acciaccato, sarà tra i convocati ma non titolare. Farà più verosimilmente il suo ingresso a gara in corso, per poi essere al meglio per la gara in programma domenica 29 a Udine.

Gli indizi di Paolo Vanoli al Viola Park

Questo suggeriscono le dichiarazioni di Paolo Vanoli al Viola Park, tanto più che la Fiorentina dispone di una rosa ampia a differenza dello scorso anno. Wilfried Gnonto, per capirsi, può serenamente sostituire Njie dal primo minuto, come ha fatto intendere il tecnico varesino nella conferenza stampa di ieri. Non mancano le alternative, anche se la formazione inizia ad avere una fisionomia precisa e delle gerarchie che prevedano i titolari e riserve.

La centralità di Njie favorisce la cautela

Njie si sta ritagliando un ruolo da protagonista a suon di prestazioni convincenti. Il suo riscatto si attiverà automaticamente alla prima partita della Fiorentina - con o senza di lui - dal 5 febbraio in poi. Vanoli non ne vuol più fare a meno, proprio per questo deciderà prudentemente come gestirlo domani. Non sono ammesse ricadute per un elemento essenziale della sua rosa. Oggi la scelta definitiva, con la certezza che le preoccupazioni stanno a zero.