Come lavorerà Paratici? Dolci: "Più "aggressivo" di Pradè: rischierà molto con giocatori di prospettiva"
Giovanni Dolci, direttore sportivo, è stato ospite di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Chi si compra?". Il dirigente ha parlato così del confronto tra Paolo Vanoli e Fabio Grosso, rispettivamente tecnico attuale e futuro della Fiorentina: "Quando arrivò Vanoli, si diceva che fosse arrivato un tecnico di grande carattere per ribaltare la situazione in campionato. Grosso è molto diverso per approccio e principi di gioco, ma sono entrambi molto validi. Le tempistiche? Alla fine oggi è solo il primo giugno, direi che ci siamo".
Come considera questo trattamento riservato a Vanoli?
"Vanoli non può essere solo un piano B. In una stagione complicatissima ha rimesso la Fiorentina in carreggiata. Non è corretto valutarlo in questo modo, a prescindere dal fatto che il nuovo allenatore sia Grosso o meno. Resta un tecnico molto valido".
Che lavoro crede che farà Paratici?
"Paratici ha le basi per costruire un gruppo solido e vincente. Ha uno stile diverso da Pradè, più "aggressivo", lavora tanto di scouting e cerca spesso calciatori di grande prospettiva. Rischia molto, ricorderete la rivoluzione fatta alla Sampdoria. La Fiorentina rimane un club molto appetibile ma secondo me cercherà giocatori di prospettiva".
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