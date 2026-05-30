RFV Cobolli Gigli su Paratici: "Fu messo all'angolo dalla Juventus"

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L’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha parlato di Fabio Grosso a Radio FirenzeViola durante “Firenze in campo”: “Lo incontrai in un aeroporto dove dovevamo partire assieme alla squadra per una trasferta poco dopo i Mondiali. Lui mi si avvicinò e mi salutò simpaticamente. Fece delle buone cose nella Juventus, mi pare che stia facendo delle ottime cose come allenatore”.

Che ricordo ha di lui?

“È sempre stato un ragazzo integro, intelligente. Contribuì a fare un buon lavoro nella Juventus”

Espresse tutto il valore?

“Era un pochettino ormai passato come giocatore, però faceva bene comunque il suo mestiere”.

Può funzionare il tandem con Paratici?

“Mi auguro che per Paratici sia una ripartenza dopo un periodo difficile post Juventus. Paradossalmente la sua sorte ha iniziato a vacillare dal clamoroso acquisto di Ronaldo. Marotta non era convinto e se ne andò. Pian piano la situazione degenerò. Gli ultimi anni Paratici era, a mio avviso, stato messo un po’ all’angolo da Agnelli. Lo vedevo anche un po’ imbarazzato”.

Da un certo momento in poi aveva meno margine di manovra?

“La mia impressione è che lo usassero un po’ come uomo da mettere in vetrina. Poi Paratici ebbe momenti difficili. Certamente quel periodo per la Juventus non fu facile. Poi si è ricostruito andando all’estero. È una persona di calcio che sa fare il suo mestiere”.

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