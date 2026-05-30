RFV Natali: "Vanoli ha fatto benissimo. Grosso? Un'opzione valida"

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L’ex difensore della Fiorentina, Cesare Natali, ha parlato a Radio FirenzeViola durante il “Viola weekend”: “Vanoli si è salvato senza troppi patemi nonostante le difficoltà. Bisogna fargli solo i complimenti, il suo lavoro è stato più che positivo. Accettare una situazione del genere non era scontato. Ho visto la sua ultima conferenza, è stato un signore. Una società può legittimamente decidere di cambiare, così come un tecnico può pretendere di non essere riconfermato solo per gratitudine”.

Grosso come lo vedrebbe?

“È un’opzione molto valida. Si tratta di un allenatore che ha fatto molto bene quest’anno. Sono quei tecnici che devono dare un cambio di marca al calcio italiano. Proposta attraente, calcio offensivo, idea di gioco bella, frizzante, intensa”.

Italiano e Palladino, tecnici giovani, rimarrebbero a piedi…

“Hanno fatto bene entrambi negli ultimi anni. Se il Napoli sceglie Allegri è perché valuta anche altri aspetti. Ad esempio, pensa che sia difficile fare un calcio moderno ed evoluto con allenatori che hanno meno esperienza a grandi livelli. Ma i nuovi allenatori, quest'esperienza, la devono fare subito... non dopo dieci anni di gavetta”.

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