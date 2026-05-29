RFV Scopritore Volpato: "Quanta classe, in Australia lo volevano imbrigliare"

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Queste le dichiarazioni di Andrea Icardi, scopritore di Cristian Volpato, a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola: "Quando l’ho visto per la prima volta vivevo in Australia, lui aveva già delle caratteristiche importanti. Lo facevo giocare, da 2003, addirittura contro i 2000. Era esilino ma aveva una capacità tecnica importante. Gli dissi di prendere in mano le chiavi del centrocampo e di fare ciò che si sentiva. In Australia gli dicevano sempre di passare la palla, ma sappiamo bene che i giocatori di qualità non vanno condizionati ma ispirati”.

A che punto è arrivato della sua maturazione calcistica?

“Ha fatto dei passi da gigante, da quando è entrato nella Roma Primavera e nella prima squadra. Le sue capacità sono emerse completamente, non è facile vedere una giocatore della sua classe, la tecnica. Darà una mano purtroppo all’Australia e non all’Italia. Lo avevo già segnalato alla Nazionale azzurra a suo tempo”.

Come mai ha scelto l’Australia?

“Io lo conosco bene, voleva l’Italia, ha spinto in tutto i modi, ma purtroppo siamo in debacle da tanti anni. Quando l’hanno chiamato dall’Australia ha dovuto cedere alle pressioni di un Under. Non ha potuto arrivare fino alla prima squadra azzurra”.

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