RFV Fabio Rossitto: "Grosso non scalda? Bisogna dargli una possibilità"

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Così Fabio Rossitto intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare di Paolo Vanoli: "Conosce bene queste dinamiche, la Fiorentina ha scelto un'altra strada. Credo che questo, Paolo, lo rispetti. Ha fatto una grandissima stagione, poteva succedere di tutto quest'anno".

Grosso le piace?

"A me dà l'idea di essere molto preparato e bravo, ma ormai parliamo di allenatori in Serie A che sono tutti preparati. Mi sembra giochi un calcio bello e offensivo, il Sassuolo ha giocato bene. Ora gli spetta un lavoro non facile, ma se farà bene diventerà l'idolo dei tifosi".

La piazza si aspettava un tecnico dal curriculum diverso.

"Se però non si dà mai la possibilità a questi allenatori emergenti di far vedere chi sono è un problema. Malesani aveva fatto un grande lavoro con il Chievo, per quanto in Serie B. Infatti poi ha portato un grande gioco a Firenze".

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