RFV Taibi: "De Gea via solo se è questione di ingaggio o età, dipende dal progetto della Fiorentina"

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L'ex portiere ed attuale direttore sportivo della Pistoiese Massimo Taibi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare dei portieri viola. Ecco le sue parole: "Se vuoi ringiovanire il ruolo o lanciare Martinelli va bene cambiare ma non si può mettere in discussione De Gea, c'è sempre stato nel momento clou della Fiorentina al netto di qualche errore"

Mandas o Provedel adatti a sostituirlo?

"Se vuoi ringiovanire non sono giovani, perché Provedel ha 32 anni, ma dipende dai progetti della Fiorentina e da quelli dello stesso De Gea".

Fiducia in Christensen?

"Con De Gea in porta sono tranquillo, poi dietro puoi confermare chi vuoi. Lezzerini dà garanzie, Christensen ha fatto bene con l'Atalanta. Ma se cedi De Gea devi prendere uno forte come primo".

Che farebbe con Martinelli?

"Se ci sono problemi economici o di età per De Gea, io ci punterei perché la Sampdoria è stato un buon testa, la piazza è importante e calda. Però sta alla dirigenza scegliere cosa fare con Martinelli".

Come giudica il ballottaggio tra Vanoli e Grosso?

"Vanoli è arrivato in un momneto in cui si diceva che la Fiorentina rretrocedesse e lui l'ha salvata e non è mai scontato,. Però la società poi deve ponderare tanti aspetti, magari Paratici vuole iniziare un percorso con uno nuovo. Grosso da parte sua è molto bravo, ha fatto molto bene a Sassuolo. Ha dimostrato di dare una bella identità alla squadra, cerca il risultato, non è attendista"