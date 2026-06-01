Dodo-Fortini, destini incrociati: firmano il rinnovo o verranno ceduti in estate

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Si profila un'estate con due strade di fronte a Niccolò Fortini e Dodo: o firmano il rinnovo di contratto o saranno destinati alla cessione. A evidenziare questo aspetto è la Repubblica (ed. Firenze), ripartendo dalla premessa fatta dal club che intende non disperdere alcun asset a disposizione. Nel caso dei due esterni, entrambi in scadenza fra un anno, se non si arriverà al prolungamento in estate si procederà col venderli al miglior offerente.

Partendo dal brasiliano, la sua avventura a Firenze pare arrivata al capolinea. La Fiorentina, dal canto suo, ha sempre respinto gli assalti dei club interessati ma, di contro, non è mai riuscita a far decollare i dialoghi per il rinnovo di contratto con lo spigoloso entourage del giocatore. Su Dodo è forte da tempo l’interesse della Roma, è probabile che dalla Capitale possa arrivare a breve un’offerta concreta. I viola stimano il cartellino di Dodo tra i 10 e i 15 milioni.

Discorso in parte simile ma con sfumature diverse per Niccolò Fortini. Il classe 2006 è considerato uno dei prospetti su cui la Fiorentina vorrebbe puntare con convinzione. Proprio per questo la volontà di base sarebbe quella di proseguire insieme e blindarne la crescita, ma anche in questo caso, durante tutta la stagione, i dialoghi per il rinnovo non sono mai realmente decollati con i suoi procuratori. Paratici proverà nelle prossime settimane a riallacciare i contatti e a sedersi nuovamente al tavolo per capire le reali intenzioni di tutte le parti in causa.