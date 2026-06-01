Il Caffè Nero Bollente: "Vanoli 'congelato' non va bene: merita assoluto rispetto"
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Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola col "Caffè nero bollente", in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai si è focalizzato su Paolo Vanoli e sullo stato attuale delle cose, che vede il tecnico in attesa che la Fiorentina ufficializzi Fabio Grosso come nuovo allenatore: "Dà fastidio vedere Vanoli congelato, messo lì in attesa che Grosso si liberi dal Sassuolo. È vero che Vanoli non sarebbe stato il nome giusto per ripartire, ma merita un gigantesco grazie e un rispetto assoluto per ciò che ha fatto.
E questo stato di "panchina" aspettando chi lo deve sostituire non si abbina affatto alla parola rispetto".
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