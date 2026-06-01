FirenzeViola Verso Lussemburgo-Italia: Ndour e Comuzzo sperano nel debutto in Nazionale A

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Due giorni al debutto di Baldini da ct della Nazionale maggiore: Fortini in ritiro fino a domani, Comuzzo e Ndour cercano una maglia dal 1'

Prosegue il ritiro dell'Italia di Silvio Baldini, che inizia la prima vera settimana di allenamenti intera. Dopo il ritrovo nei giorni scorsi e l'inizio del lavoro, gli Azzurri continuano oggi la preparazione al test amichevole contro il Lussemburgo, che si giocherà in trasferta mercoledì sera alle 20:45. Agli ordini del commissario tecnico restano i viola Pietro Comuzzo, Cher Ndour e Niccolò Fortini, che rimarrà a Coverciano fino a domani (rispetto al programma iniziale, che prevedeva la presenza del classe 2006 fino a domenica).

Comuzzo e Ndour sperano nella maglia: le ultime

Oggi la giornata della Nazionale si apre alle 13:45 con la conferenza stampa di Marco Palestra, esterno del Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta, mentre nel pomeriggio si svolgerà una seduta di allenamento aperta ai media. Sarà la penultima, prima della rifinitura di domani, in cui Baldini testerà la formazione anti-Lussemburgo (ricordiamo che le amichevoli ufficiali incidono sul ranking UEFA per Nazionali, dunque da non sottovalutare). Per quanto riguarda Comuzzo e Ndour, vista la centralità sempre avuta in Under 21, c'è la speranza di un debutto dal primo minuto con la Nazionale maggiore. Nei giorni scorsi il ct ha provato due 'undici' diversi: uno con Palestra, Comuzzo, Chiarodia, Ahanor in difesa, Pisilli, Lipani e Dagasso a centrocampo, Fini, Pio Esposito e Koleosho in attacco. E un altro con Fortini, Mane, Reggiani e Bartesaghi in difesa, Ndour, Berti e Faticanti a centrocampo, Inacio, Camarda e Cherubini in attacco.