Volpato-Fiorentina, Grosso può aiutare. Sondati anche Gustavo Sà e Laurienté

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Con l'arrivo di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina che dovrebbe chiudersi in settimana, si avvieranno anche le prime manovre di mercato che potrebbero intrecciare ancora viola e neroverdi. Prima di tutto Paratici e Goretti, sottolinea stamani il Corriere dello Sport-Stadio, penseranno a ripopolare le corsie esterne, che con gli addii di Solomon ed Harrison sono rimaste scoperte. Il nome più gettonato al momento è quello di Cristian Volpato, obiettivo di viola dall'anno scorso e che con la permanenza di Berardi a Reggio Emilia troverebbe ancora poco spazio. Gli emiliani lo valutano 15-20 milioni, ma i buoni rapporti con Grosso potrebbero agevolare l'operazione.

Sarebbe lo stesso per Armand Laurienté - già cercato dai viola nel dicembre 2023 -, tuttavia il costo suo cartellino è alto: si aggira intorno ai 20-25 milioni. Sempre per il reparto offensivo, aggiunge il Corriere, la Fiorentina ha sondato Gustavo Sá, trequartista classe 2004 legato al Famalicao per i prossimi tre anni. Anche in questo caso le cifre sono onerose: i portoghesi chiedono circa 30 milioni di euro. Una somma fuori portata per le casse attuali del club.