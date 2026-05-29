RFV Francesco Nicolato: "Conosco Vanoli dalle serie minori: uomo vero"

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Così l'intermediario di mercato esperto di Portogallo, Francesco Nicolato, ospite negli studi di Radio FirenzeViola durante "Palla al centro": "Lavoro sul Portogallo perché mi sono innamorato subito del Paese, dell’anima delle persone. Poi ci ho vissuto dei periodi più o meno continuativi. In più è una Nazione che ama il calcio. Tutto ciò che hanno vinto negli anni conferma il valore della loro produzione calcistica”.

È una terra calcisticamente in fermento?

“Con solo 10 milioni di abitanti è il quarto produttore di talenti al mondo. Questo fa capire cosa significa per loro creare calcio. La prima volta che ho parlato coi direttori del Benfica, mi hanno detto che avevano intenzione di creare uomini oltre che calciatori. Sentivano di avere il dovere di creare meritocrazia come valore aggiunto”.

Come valuta il lavoro di Vanoli a Firenze?

“Nella situazione in cui si trovava la Fiorentina che sarebbe venuto? Lui ha avuto due palle così. È un uomo vero. Conosco Vanoli personalmente, l’ho visto lavorare nelle serie minori, posso valutare la qualità del suo percorso. Lui ha dimostrato tutto negli anni. È entrato nello staff di Conte, che se ti fa lavorare vuol dire che hai degli standard di lavoro molto elevati. È un allenatore completo”.