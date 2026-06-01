FirenzeViola Dubbi su Gosens, probabile fine corsa per Dodo: rischia di chiudersi l'era degli esterni

vedi letture

La rivoluzione che dovrebbe avvenire sulle fasce rischia di chiudere l'epoca recente degli esterni viola: tanti dubbi attorno ai protagonisti di questi anni

Se c’è un reparto della rosa della Fiorentina che più di tutti rischia di subire una vera e propria rifondazione quest’estate, è senza dubbio quello degli esterni. Tra condizioni fisiche non ottimali, scadenze di contratto e infortuni a lungo termine, i laterali attualmente in forza in viola sono quasi tutti sul punto di finire sul mercato o comunque di lasciare Firenze, col rischio che si possa chiudere l'era recente degli esterni col giglio sul petto.

Valutazioni su Gosens, lui vuole restare

Partendo dalla corsia mancina, Robin Gosens è quello che in questo momento sta un po’ a metà del guado. La stagione appena conclusa ha messo in luce un evidente calo del tedesco, probabilmente dovuto anche all’età, ma è anche vero che resta uno dei pochi giocatori d’esperienza e leadership nello spogliatoio. La sua professionalità e abnegazione per la causa viola è riconosciuta da tutti, ma non è più l’esterno di una volta da una decina di gol a stagione. La Fiorentina riflette su questo e sulle eventuali offerte che possano arrivare, tenendo di conto anche che la rottura del crociato di Fabiano Parisi lo terrà fuori dai campi per almeno mezza stagione. Alle sue spalle sta emergendo Luis Balbo, da capire se ritenuto dalla dirigenza un giocatore di così tanto affidamento immediato. Altrimenti, il rischio di dover comprare uno e forse anche due esterni solo a sinistra è assai concreto.

Dodo, un ciclo (forse) chiuso. Fortini e le offerte

A destra le cose stanno un po’ diversamente, ma i dubbi rimangono gli stessi. Dodo è in scadenza di contratto fra un anno, non arrivano segnali di rinnovo e la stagione appena conclusa l’ha visto fortemente in calo rispetto alla scorsa con Palladino in panchina. La sensazione che il suo ciclo a Firenze possa essere terminato c’è eccome, al pari della possibilità che possa essere ceduto in estate per far cassa. A meno che non riprendano tutto d’un tratto i dialoghi per il prolungamento che ad oggi non si registrano. Se a questo si aggiunge il fatto che Niccolò Fortini è altrettanto in scadenza nel 2027 e che è corteggiato anche dalla Premier, aumenta davvero l’eventualità che possa chiudersi definitivamente l’era degli esterni titolari, e più in generale del pacchetto intero, che ha contraddistinto questi ultimi anni di Fiorentina.