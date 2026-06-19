RFV Chiarugi e l'appello a Giancarlo Antognoni: "Da amico, ripensaci"

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L'ex attaccante della Fiorentina, Luciano Chiarugi, è intervenuto a Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni, a partire dalla conferenza stampa di ieri del ds viola Fabio Paratici: "Mi auguravo che potesse riaccendere un po' l'entusiasmo, parlando di qualche giocatore interessante. Alla fine non ha solleticato troppo la fantasia dei tifosi ma comunque è un dirigente con un passato importante e che può far bene. Mi auguro che la società porti la Fiorentina a non soffrire più come fatto quest'anno".

Poi un commento sulle polemiche legate a Giancarlo Antognoni, che in settimana ha detto di non aver intenzione di partecipare al centenario della Fiorentina: "Per me parlarne è imbarazzante, è un amico Giancarlo, abbiamo vissuto insieme tante cose. Ripeto, ho grande stima per lui. Ma questa è una festa della Fiorentina, non della proprietà né dei Commisso. Capisco che Giancarlo ci è rimasto male per come è stato trattato. Ma mi rivolgo a lui, da amico: prova a ripensarci. Non so come potrebbe fare la società a chiarire questa cosa, ma ho grande rispetto per lui e per la Fiorentina e mi dispiace, perché si tratta una bella festa, con tanta storia. Credo che comunque, conoscendolo, per lui è difficile dire certe cose e dire no. Speriamo che ci possa essere e si possa chiudere questo discorso in maniera positiva".

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