FirenzeViola Freccia a destra, tra le ambizioni di Dodo e l'intrigo Norton Cuffy

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Tra le operazioni in uscita della Fiorentina c'è Dodo, con le parole del ds viola Fabio Paratici che sono suonate come un addio: "Dodo ha delle ambizioni ed anche noi" quindi ognuno può andare per la propria strada. Che Dodo voglia lasciare Firenze, scottato anche da un rinnovo che non arrivava secondo i parametri richiesti dall'entourage, è cosa nota già nell'estate scorsa, come il fatto che il brasiliano sia nel mirino di alcuni importanti club di serie A ma tra l'interessamento e un'operazione concreta ce ne passa e a giugno molte società prendono in considerazione vari nomi e al momento né Napoli né Roma stanno affondando il colpo.

Le cifre per Dodo

La Fiorentina al momento lo valuta tra i 15 e i 18 milioni ma la cifra è destinata ad abbassarsi, compensata magari dai bonus, con la Roma che vorrebbe regalare un altro brasiliano a Gasperini ma che per ora è concentrata su altro. L'altra pretendente, il Napoli, sta prendendo in considerazione anche altri profili che si intrecciano con la stessa Fiorentina, come il terzino destro del Genoa Brooke Norton-Cuffy.

Intreccio Norton Cuffy e gli altri in lista

Norton Cuffy unisce spinta e fisicità, oltre a qualche cross. Il terzino piace anche in Premier, oltre che al Napoli, e il Genoa ha fissato il prezzo tra i 15 e i 20 milioni anche se anche in questo caso la cifra più essere limata. La Fiorentina lo tiene in grande considerazione nel caso di addio di Dodo visto che risponde a quel profilo giovane e internazionale che piace alla dirigenza ma non è certo l'unico in lista. Si fredda invece la pista Arnau Martinez, nome che era stato fatto nelle scorse ore, terzino del Girona retrocesso, in scadenza. Unendo i due fattori diventerebbe un'occasione ma al momento non è certo una priorità per la Fiorentina.