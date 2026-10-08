RFV Ceccarini sicuro: "A Genova va bene anche un pari. Due ex viola vicini ai rossoblù"

Nel corso della puntata odierna di "Nik&Nik" in onda su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul momento della Fiorentina a pochi giorni dalla trasferta di Genova contro il Genoa. Ecco le sue riflessioni in merito: "Ripartire con un risultato positivo sarebbe importante. La Fiorentina ancora secondo me non ha ancora capito quello che è il suo valore: con tre ko siamo da Serie C e con una vittoria siamo da Europa. A Firenze manca equilibrio. Io dico che serve in ogni caso muovere la classifica: se si vince meglio ma se dovesse arrivare un pareggio non sarebbe un dramma. Bisogna ripartire da dove la Fiorentina ha finito: dalla prestazione e dal risultato".

Certo bisogna che la Fiorentina sfrutti il momento delicato del Genoa...

"Attualmente il tema più caldo è quello legato al nuovo responsabile dell'area tecnica. Io credo che al momento in vantaggio ci sia la coppia formata da Melissano e Burdisso, con Giovanni Rossi ancora in corsa al posto di Diego Lopez".

E De Rossi quanto rischia?

"Molto ma lui è un guerriero e sono certo che preparerà al meglio la partita con la Fiorentina. So che tutti a Firenze vorrebbero vincere ma ripeto anche un pareggio andrebbe bene".