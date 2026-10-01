RFV Ceccarini: "Mastantuono, ecco cosa servirà in estate per prolungare il prestito"

Nel corso della puntata odierna di "Nik&Nik" in onda su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul momento e sul futuro di Franco Mastantuono, alla luce anche delle sue dichiarazioni nel post partita della sfida di questa notte tra Argentina e Bolivia: "Nonostante quello che si diceva in Spagna in estate, non è prevista nel contratto di Mastantuono un'opzione vera e propria per prolungare il prestito: dalla Fiorentina e dagli intermediari non è mai arrivata una conferma vera e propria. C'è un però: la Fiorentina si è guadagnata una posizione di privilegio per parlare con il Real Madrid quando a luglio dovrà riparlare del futuro del classe 2007. Il suo è un prestito secco ma la volontà di Real, Fiorentina e giocatore potrebbero far sì che il prestito possa essere prolungata".

Cosa può fare la differenza in estate?

"Io credo che la Fiorentina abbia un grande vantaggio rispetto a tanti club, ovvero avere un direttore sportivo - Paratici - che è tra i pochi al mondo che possono parlare con Florentino Perez. Gli affari Mastantuono e Valdepenas lo confermano. In mezzo poi c'è il mercato di gennaio dove la Fiorentina penso sia interessata a prendere un incontrista e un difensore centrale".