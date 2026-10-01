RFV Vitale: "Fagioli da mezzala mi è piaciuto tanto. Vanoli? Vediamo dopo la sosta"

Pino Vitale, storico dirigente, ha parlato nel corso di "Palla al centro" su Radio FirenzeViola iniziando da una riflessione su Fagioli: "In Nazionale da mezzala mi è piaciuto tantissimo. Per me ha giocato molto bene, può fare entrambi i ruoli. Con Oulai ha dimostrato che potrebbe giocare benissimo insieme. Mancini l'ha riportato, ha giocato e l'ha fatto bene. Si tratta di un giocatore molto bravo".

E Mastantuono nell'Argentina?

"La Fiorentina ha 3-4 giocatori importanti, vanno visti nel contesto giusto. Bisognerà aspettare che riparta il campionato però. La qualità di saltare l'uomo ce l'ha Mastantuono, ma ce l'hanno anche Pedro Goncalves e Njie. Quando hanno la palla questi giocatori inseriti nel contesto giusto sono calciatori che prima la Fiorentina non aveva".

Vede un nuovo Vanoli?

"Qualche tifoso si è risentito ma lo ridico: voglio vedere la Fiorentina dopo la sosta. Hai fatto una buona partita a Venezia e hai pareggiato con il Napoli, sono buoni risultati ma non da perdere il cervello. Dopo le prossime tre partite avremo un'idea più chiara e allora si potrà cominciare a dire cosa vale questa Fiorentina. Tecnicamente per me è da prime otto, ma deve fare prima punti".

Ascolta il podcast per l'intervento completo