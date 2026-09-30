RFV Ceccarini: "Mastantuono può restare un altro anno: l'Europa aiuterebbe"

Nel corso della puntata odierna di "Nik&Nik" in onda su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul parco attaccanti della Fiorentina, anche in chiave mercato: "Mateo Pellegrino può diventare un centravanti che può fare innamorare a Firenze, anche se credo che il giocatore più in grado di accendere la città sia Franco Mastantuono, per il quale ricordo c'è un gentlemen's agreement perché possa restare a Firenze anche nella prossima stagione. Dalla Spagna, fronte Real Madrid, confermano questa prospettiva: se la Fiorentina nella prossima stagione facesse una Coppa potrebbe crescere e mettersi alla prova a livello internazionale in viola prima magari di misurarsi in Champions League con la maglia del Real. Vedremo: io credo che a fine stagione su questo fronte possano arrivare buone notizie".