RFV Impallomeni sicuro: "Firmerei per il 7° posto viola. Kayode via? Poco coraggio"

Intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al Vento", l'ex giocatore della Roma e opinionista di TMW Radio ha parlato del momento attuale della Fiorentina:

Che idea si è fatto della gestione di Kayode da parte della Fiorentina?

"Kayode è uno dei tanti rimpianti tra i giovani lasciati partire dalla società viola. Di base, a Firenze ma non solo, manca la voglia di puntare sui giovani. A Firenze gli ho visto fare delle gare importanti ma se l'allenatore non crede in te e la società decide di non difenderti quello che è accaduto a Kayode è qualcosa che accade spesso in Italia".

Qual è il problema alla base di queste scelte?

"Mancanza di idee e di programmazione, penso. Con i giovani ci vuol pazienza, bisogna lasciagli il tempo di sbagliare. Ma forse noi siamo attratti da un altro tipo di mercato, quello estero".

Sarebbe un buon piazzamento per la Fiorentina arrivare al 7° posto in questo campionato?

"Sì certo. I viola sono partiti in ritardo ma la squadra sta ripartendo. Il gruppo è pieno di talento ma Vanoli deve ancora plasmarla del tutto. Io punterei tutto sulla Coppa Italia, anche se il percorso non è molto semplice".