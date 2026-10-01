Dodo non rinnova e il Napoli lo (ri)punta. La Gazzetta: "È il post Di Lorenzo"

Dodo e il Napoli, una storia rimasta sospesa dopo un’estate nella quale le distanze sembravano difficili da colmare. Il brasiliano era stato a lungo in cima ai pensieri del club azzurro, interessato alla sua duttilità sulla fascia destra e alla possibilità di utilizzarlo sia in una difesa a quattro sia come quinto. Il profilo resta gradito anche in prospettiva, considerando l’età di Di Lorenzo, ma in estate il Napoli non si è spinto fino ai 15 milioni richiesti dalla Fiorentina. Il club viola, forte anche degli interessamenti di Nottingham Forest, Newcastle e Olympiakos, non ha infatti mai avuto intenzione di abbassare le proprie pretese per un giocatore con un solo anno di contratto.

Nel frattempo, però, la situazione di Dodo a Firenze è cambiata poco. Il brasiliano ha raccolto appena 135 minuti in stagione, 90 contro la Roma alla prima giornata e 45 in Coppa Italia contro il Benevento, rimanendo in panchina nelle altre cinque gare, compresa quella con il Pisa. Da circa un mese non trova spazio e, secondo La Gazzetta dello Sport, non sono emersi segnali concreti per un rinnovo: il giocatore può guardare alla prossima estate da svincolato, mentre la Fiorentina non sembra intenzionata a concedergli un nuovo accordo lungo e oneroso. Il Napoli, intanto, continua a riflettere sulle proprie esigenze: Favasuli ha dato buone risposte a destra, ma l'ipotesi di tornare su Dodo resta da tenere in considerazione. Con 161 presenze e 3 gol in cinque stagioni a Firenze, il brasiliano potrebbe tornare a essere un'opzione per il mercato di gennaio.