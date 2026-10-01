Il Caffè Nero Bollente: "La sfida della Fiorentina è trattenere un altro anno Mastantuono"

Nel tradizionale appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente" di Radio FirenzeViola, nel corso di "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato di Franco Mastantuono, alla luce della sua prestazione e le sue parole di stanotte con l'Argentina: "Una delle grandi sfide della Fiorentina è quella di far sì che Mastantuono possa voler restare a Firenze alla fine di questa stagione. È una sfida complicatissima, ma ascoltando le sue dichiarazioni dall'Argentina e sentendo quanto si trova bene in Italia, direi che abbiamo fatto gol importante.

La strada è lunghissima, la Fiorentina dovrà conquistare in tutti i modi un posto in Europa e cercare di trattenere Mastantuono".