Il Caffè Nero Bollente: "La sfida della Fiorentina è trattenere un altro anno Mastantuono"
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Nel tradizionale appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente" di Radio FirenzeViola, nel corso di "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato di Franco Mastantuono, alla luce della sua prestazione e le sue parole di stanotte con l'Argentina: "Una delle grandi sfide della Fiorentina è quella di far sì che Mastantuono possa voler restare a Firenze alla fine di questa stagione. È una sfida complicatissima, ma ascoltando le sue dichiarazioni dall'Argentina e sentendo quanto si trova bene in Italia, direi che abbiamo fatto gol importante.
La strada è lunghissima, la Fiorentina dovrà conquistare in tutti i modi un posto in Europa e cercare di trattenere Mastantuono".
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