Mastantuono e la rinascita a Firenze: "Da quando sono lì sto benissimo"

Dopo la vittoria per 4-0 contro la Bolivia, tornato a vestire la maglia dell'Argentina, Franco Mastantuono ha fatto il punto sul suo rapporto con la Nazionale parlando ai microfoni di Tyc Sports: "È stata dura essere escluso dalla rosa per i Mondiali, ma faccio sempre il tifo per i miei compagni e per l'Argentina. Hanno disputato un Mondiale incredibile che credo abbia reso orgogliosi tutti gli argentini. Ora penso all'inizio di un nuovo percorso, in cui mi sento bene e potrei avere un'opportunità, ma soprattutto, sto lavorando per la nazionale ", ha esordito il trequartista della Fiorentina, con lo sguardo rivolto al futuro immediato.

Riguardo alle richieste di Scaloni prima del suo ingresso in campo, Mastantuono non si è trattenuto e ha rivelato di sentirsi molto meglio dopo aver lasciato il Real Madrid per unirsi alla Fiorentina: "Mi dà molta libertà di gioco e lo apprezzo. Mi sento benissimo da quando sono andato in Italia e ho cambiato un po' la mia vita. Mi sento molto bene e mi diverto molto ", ha affermato il classe 2007.