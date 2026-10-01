RFV Roggi: "Giusto prendere Mastantuono, anche con questa formula. Su Dodo..."

Così l'ex Fiorentina Moreno Roggi a Radio FirenzeViola, durante "Viola amore mio", iniziando da una sua valutazione su Mastantuono e sul suo futuro: "Tutto è possibile. La Fiorentina ha accettato di prenderlo in prestito senza alcun diritto di riscatto, e questo significava che il Real Madrid non avrebbe concesso un’opzione del genere. C'era stata anche un’altra squadra interessata che non lo aveva preso proprio per questo motivo. La Fiorentina ha fatto bene ad accettare, perché Mastantuono è veramente un grande giocatore ed è uno di quei calciatori che piacciono al pubblico e che possono far divertire. Almeno per un anno ce lo godremo, ma c’è un’intera stagione per capire se, in qualche modo, si possa entrare nel discorso con il Real Madrid e provare a tenerlo. Nel calcio può succedere di tutto. Può accadere che il Real Madrid abbia talmente tanti campioni da non riuscire a garantirgli lo spazio necessario e, a quel punto, la Fiorentina potrebbe anche pensare di acquistarlo. Una mano può darla anche il giocatore stesso, perché quello che pensa e quello che vuole è molto importante. Se avesse la prospettiva di essere titolare al Real Madrid, sarebbe difficile convincerlo a tornare".

Della situazione Dodo cosa ne pensa?

"Bisogna vedere quanto bisogno abbia il Napoli di sostituire Di Lorenzo nel corso di questo campionato. Onestamente è difficile dare una risposta senza conoscere fino in fondo le situazioni interne al Napoli. Sicuramente, se la Fiorentina decidesse, come sembra, di non voler più puntare su Dodò, sarebbe auspicabile per il club riuscire a cederlo a gennaio. In questo modo potrebbe almeno ricavare qualcosa dalla sua cessione. Altrimenti, da febbraio, il giocatore sarebbe libero di firmare con chi vuole, anche se dovesse rimanere a Firenze fino a giugno senza giocare. O rinnova perché decide di rimanere a Firenze e la Fiorentina decide di continuare ad avvalersi delle sue prestazioni, oppure non rinnova e il club cercherà di spingere per una sua partenza, perlomeno a gennaio.

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