Malagò sul Franchi. "È avanti rispetto agli altri, è un dato di fatto positivo"

"Il cantiere dello stadio di Firenze è un po' più avanti rispetto agli altri, è un dato di fatto". A dirlo è stato Giovanni Malagò, presidente della FIGC, a margine dell'assemblea delle società di Lega Pro. Il numero uno della Federcalcio, al centro di numerose polemiche legate alla sua candidatura e alla scelta di Bianchedi come capo delegazione dell'Italia, dimissionaria nella giornata di ieri, ha avuto modo anche di commentare velocemente la questione legata ai possibili impianti per ospitare Euro 2032, con la UEFA che sta vagliando i dossier dei 14 stadi italiani indicati dalla FIGC da cui scegliere i 5 finali.

Queste le parole raccolte da Italpress: "Il cantiere va avanti, la realizzazione va avanti. È un dato di fatto che considero molto positivo. Mi sembra che ci siano tutti i presupposti, Firenze è avanti poi ci sono gli uffici competenti che valuteranno tutti gli impianti in vista dell'Europeo".