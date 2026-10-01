Gnonto: "Vorrei mettere in difficoltà Vanoli prima di Mancini. Qui mi diverto"

Intervistato da Sport Mediaset, l'esterno della Fiorentina Wilfried Gnonto ha fatto un punto sul suo momento a Firenze iniziando da una valutazione sulla Nazionale e sulla voglia che avrebbe di essere con il gruppo di Mancini: "Si sa cosa rappresenta la Nazionale per ogni calciatore, adesso però devo guardare da lontano. Resta un sogno e un obiettivo, ma io ora devo pensare alla Fiorentina e se un giorno tornerò mi farà sicuramente piacere. Non è la prima cosa che ho in testa. Mettere in difficoltà Mancini sempre, ma prima mettere in difficoltà mister Vanoli qua a Firenze. Ci sono tanti giovani sia alla Fiorentina che con l'Italia, farebbe molto piacere essere uno di questi".

Poi sul ruolo duttile: "A volte è un complimento e a volte una trappola. Bisogna essere sempre pronti a fare molte cose e per me non è un problema anche se a volte può essere difficile. A me e a tutti, Vanoli da quando è arrivato ha chiesto di ripartire da zero, da una pagina bianca. Ed è quello che stiamo facendo. Io ho un grande entusiasmo, sono molto contento di essere qui e cerco di lavorare al meglio ogni giorno e di divertirmi".