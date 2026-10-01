Dagli inviati Albertini: "Fagioli mi piace da tempo ma deve trovare più continuità"

Parlando a margine del Festival dello Sport in corso a Trento, Demetrio Albertini ha citato anche Fagioli all'interno di un discorso più ampio sulla Nazionale: "Siamo sempre molto critici. I giovani devono fare esperienza e alcuni giocatori la devono fare con l'Italia perché hanno più presenze in azzurro che con le proprie squadre... Dobbiamo accettare i loro errori per avere la loro freschezza. Non siamo andati tre volte ai Mondiali ma avevamo sempre la squadra per poterci andare. La speranza è che Mancini riesca a ricompattare questo gruppo".

Cosa ne pensa di questo Fagioli?

"A me Fagioli piace, da tempo. È ancora un talento inespresso, dovrebbe trovare un po' più di continuità. Spero che la Fiorentina quest'anno non parta come l'anno scorso e che possa riuscire a maturare nel modo giusto".