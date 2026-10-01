FirenzeViola 35' per Mastantuono con l'Argentina: sgasate e dribbling, ecco com'è andata

Torna in campo con l'Albiceleste il fantasista della Fiorentina. Entrato sul 3-0, è parso comunque centrale nel calcio di Scaloni

L’Argentina riparte con un netto 4-0 sulla Bolivia nel primo appuntamento del nuovo ciclo dopo il Mondiale e in attesa dell’ultima partita di Lionel Messi con l’Albiceleste. Al Mario Alberto Kempes di Córdoba, la squadra di Lionel Scaloni ha dominato dall’inizio alla fine, mantenendo possesso e iniziativa e concedendo pochissimo agli avversari. A sbloccare il risultato è stato Lautaro Martínez al 19’, con una conclusione precisa dal limite dell’area su assist di Mac Allister. Dieci minuti più tardi è arrivato il raddoppio firmato da Nico Paz, autore di una splendida giocata personale e sempre più centrale nei piani della Nazionale. Nella ripresa il copione non è cambiato: al 54’ Cristian Romero ha firmato il 3-0 di testa su calcio piazzato battuto proprio da Paz, prima del definitivo 4-0 di José Manuel López all’86’, al suo primo gol con la maglia dell’Argentina.

Mastantuono, ritorno in Nazionale

Tra le novità più attese c’era Franco Mastantuono, tornato in Nazionale dopo la mancata convocazione per il Mondiale. Il talento della Fiorentina è entrato al 56’ al posto di Nico Paz, proprio dopo che il trequartista del Como aveva firmato una prestazione da protagonista con un gol e un assist. Mastantuono ha avuto poco più di mezz’ora per mettersi in mostra e ha provato a dare vivacità alla manovra offensiva, in una squadra che dopo le sostituzioni ha abbassato leggermente il ritmo senza però perdere il controllo della partita. Per l'ex Real Madrid diverse accelerazioni importanti sulla parte destra offensiva, tanti scambi coi compagni e una discreta centralità nelle manovre della Seleccion. Entranto in campo già sul 3-0, anche senza gol e assist Mastantuono si è visto vivace e pienamente coinvolto nel calcio corale della Scaloneta.