FirenzeViola Luca il superstite, è ancora uno dei senatori della difesa. E in vista del Genoa prenota una maglia da titolare

Dopo gli alti e i bassi della scorsa stagione l’ex capitano è tornato tra i titolari anche quest’anno, e in vista di Genova prenota una maglia in difesa

Se dovesse fermarsi nel bel mezzo dello spogliatoio per guardarsi intorno probabilmente Luca Ranieri si sentirebbe una sorta di sopravvissuto, come minimo nei confronti di una rivoluzione che ha portato via quasi tutta la vecchia guardia viola. Ultimo a uscire quel Mandragora che tanto ha fatto discutere, poco dopo che anche Kean aveva dato il suo addio. Reduce da un finale di 2025 parecchio amaro, con tanto di fascia al braccio ceduta poco dopo l’arrivo di Vanoli al posto di Pioli, Ranieri era finito nell’occhio del ciclone anche per qualche atteggiamento in campo sopra le righe, salvo poi tornare sulla retta via. D’altronde si era già ripreso la maglia da titolare più o meno dalla vittoria di Como in poi, metà febbraio per capirsi, anticipando quel che poi è successo di recente, tra l’avvio (difficile) di questa stagione e il modo di imporsi dopo il cambio in panchina.

La falsa partenza con Grosso

D’altronde, almeno nelle prime scelte di Grosso, Ranieri sembrava di nuovo scivolato nelle gerarchie difensive, tanto da lasciar spazio a Pongracic e Viery (rispettivamente con Frosinone e Torino) dopo l’esordio shock a Roma con tanto di 4 reti al passivo. Sarà stato il ritorno di Vanoli che già lo aveva rigenerato qualche mese prima, o la sintonia cresciuta con Dragusin, fatto sta che l’ex capitano è tornato in fretta titolare scendendo sempre in campo nelle 2 successive sfide di campionato con Venezia e Napoli

Titolare anche a Genova?

Oggi che i viola hanno ancora una settimana di preparazione prima della ripartenza a Genova con il Genoa Ranieri lavora al Viola Park insieme a Viery, mentre Dragusin ascolta le polemiche in patria per la sua esclusione nell’ultima gara della Romania e Pongracic si lecca le ferite dopo il primo tempo (con tanto di ammonizione) della gara poi persa 4-1 dalla Croazia a Siviglia, contro la Spagna. Ulteriori indicazioni che spingono Ranieri verso un’altra maglia da titolare a Marassi.