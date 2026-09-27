La nuova Fiorentina e la vecchia Italia, con il Signa ci scuotiamo dal torpore della sosta. E al c.t. consigliamo, oltre che uno sguardo a Fagioli, una telefonata a Vanoli

Una vera e propria metamorfosi quella di Vanoli alla sua seconda esperienza sulla panchina della Fiorentina. Oggi viola in campo in amichevole.

E' stata una settimana utile (anche) a ricaricare le pile dopo il dispendio non banale, pure di nervi, vissuto in avvio di stagione. Il torneo di padel voluto dal tecnico Vanoli per affiatare ancora di più il suo staff racconta di una rincorsa che il tecnico può finalmente prendere dopo l'emergenza continua vissuta l'anno scorso. E mostra un (altro) volto nuovo dell'allenatore.

La metamorfosi di Paolo Vanoli

La sua metamorfosi è sotto gli occhi di tutti al pari dei progressi, immediati, mostrati dalla squadra dopo il suo arrivo. Un allenatore praticamente inedito, quello fin qui visto, i cui punti in comune con la passata stagione si limitano a quel tentativo di scuotere la squadra in campo nei momenti di difficoltà. Per il resto, anche sotto il profilo delle sostituzioni, il Vanoli odierno è lontano anni luce da quello che aveva salutato, tra gli applausi, tre mesi fa.

Pronto intervento societario

Ed è allora sotto questo profilo che va dato atto alla società di aver saputo intervenire prontamente e con cognizione di causa. Anche tornando sui propri passi. Non saranno arrivate pubbliche spiegazioni ai perché del giugno scorso, ma aver capito che richiamare chi già conosceva il mondo viola è già di per sé un'ammissione di responsabilità apprezzabile.

Una telefonata al Viola Park

Intanto oggi ci sarà modo di rivedere i viola in campo, sollievo a un intermezzo di nazionali che non ha riproposto niente di nuovo. Per la verità, seppure l'avvio della rinnovata (eufemismo) Nazionale di Mancini sia perfettamente in linea con l'ultimo deprimente decennio, le novità ha provato a immaginarle proprio il c.t. azzurro, ma francamente dall'esclusione di Fagioli all'adattamento di Kean a esterno destro verrebbe voglia di consigliare una telefonata a Vanoli. L'attuale tecnico viola, nelle sue nuove vesti di comandante del veliero, pare avere le idee molto più chiare del Mancio.