RFV Di Chiara: "Pellegrino ricorda Pruzzo. Può essere utile in caso di addio di Kean"

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Alberto Di Chiara ha raccontato del proprio rapporto con Grosso ma anche dell'interessamento viola per Pellegrino del Parma

Alberto Di Chiara, ex esterno della Fiorentina e opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato nel corso di Palla al Centro ripartendo da una valutazione su Pellegrino, obiettivo per l'attacco di Grosso: "È un giocatore che ha fatto sicuramente bene. E' giovane e di prospettiva. Non è bellissimo da vedere, nella corsa o quando deve trattare la palla. Però ricorda un po' Pruzzo, cioè che sembrava che non arrivava mai e poi arrivava sempre con i tempi giusti. Difende il pallone dando il tempo ai centrocampisti di salire verso l'area e colpisce bene di testa. È un calciatore di prospettiva e potrebbe essere utilissimo in caso di addio di Kean".

Cosa ne pensa di Joao Mario?

"Penso che Paratici guardi molto non agli algoritmi ma al rapporto diretto con i calciatori. Lui ci parla prima di acquistarli. Lui cerca di formare una squadra formata da un gruppo importante.

Com'è Grosso anche fuori dal campo?

"È una persona molto equilibrata. Lo conosco dai tempi in cui facevo il dirigente al Perugia e venne acquistato come un fantasista. Poi venne dirottato sulla fascia e ha vinto il Mondiale. Lui è affidabile come quando battè il rigore della vittoria della Coppa del Mondo".

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